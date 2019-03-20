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ESOGÜ ile TİKAV arasında işbirliği protokolü imzalandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ile TİKAV (Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı) arasında “Osmangazi Gönüllü Hareketi” (OGH) Projesi kapsamında sağlık alanında işbirliği protokolüne imza atıldı.

20 Mart 2019 Çarşamba 18:05
ESOGÜ ile TİKAV arasında işbirliği protokolü imzalandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ile TİKAV (Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı) arasında “Osmangazi Gönüllü Hareketi” (OGH) Projesi kapsamında sağlık alanında işbirliği protokolüne imza atıldı.


ESOGÜ Rektörlük Senato Salonu’nda düzenlenen imza töreninde, protokole ESOGÜ adına Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak, TİKAV adına ise Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Yılmaz imza attı. Ayrıca törende Rektör Danışmanı Doç. Dr. Figen Çalışkan ve Mahmudiye Meslek Yüksekokulu Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Hakan Çalışkan da hazır bulundu.


Protokolde yer alan OGH Projesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde öğrenim gören OGH üyesi gençlerin içlerinde var olan potansiyellerini keşfetmeleri ve gönüllülük esası ile bu potansiyellerini toplum yararına kullanmalarını amaçlıyor. Bu doğrultuda ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde hizmet alan ‘Engelli’ ve ‘Kıdemli’ vatandaşların (65 yaş ve üstü) hastane içi yönlendirilmelerine yardımcı olmayı hedefleyen gençler, ESOGÜ ve TİKAV yetkililerince seçilecek üyelerden oluşan bir eğitim yürütme komitesinin belirlediği gönüllülük eğitimlerine katılacak.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 18:05
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