ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Projesine TÜBİTAK desteği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin (ESOGÜ) "Tiyazolo-Tiyazol Temelli Moleküller ile Modifiye Edilmiş Multi-Fonksiyonlu Polimerik Materyal Geliştirilmesi” başlıklı projesi TÜBİTAK desteğine hak kazandı.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vural Bütün ve ekibinin hazırladığı proje, 2019 yılı 1. dönem TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenecek. İki bin 226 proje önerisinin değerlendirmeye alındığı programda 271 projenin desteklenmesine karar verildi. Polimer Araştırma Laboratuvarı ekibi tarafından Prof. Dr. Vural Bütün yöneticiliğinde gerçekleştirilecek proje kapsamında, üstün optoelektronik özelliklere sahip fonksiyonel gruplar içeren polimerik mikro-filmler ve akıllı nanofiber malzemelerin geliştirilmesi, ekonomik, ergonomik ve ticari üretime uygun yeni tip sensörler ve nanoreaktörler hazırlamada kullanımlarına çalışılacak. Bu malzemelerin akıllı yara bandı, enfekte yüzey tayini, seçici metal iyonu sensörü ve ortamdan kolayca geri kazanılabilir katalizör sistemleri geliştirilmesi için kullanılması hedefleniyor.