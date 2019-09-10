0553 313 94 23

ESO yeni üye sanayicileri ile istişare ve tanışma toplantısı düzenledi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetimi, yeni üyeleri ile bir araya gelerek tanışma ve istişare toplantısı gerçekleştirdi.

10 Eylül 2019 Salı 15:51
ESO yeni üye sanayicileri ile istişare ve tanışma toplantısı düzenledi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetimi, yeni üyeleri ile bir araya gelerek tanışma ve istişare toplantısı gerçekleştirdi.


ESO 50. Yıl Salonunda yapılan toplantıda ESO’ya yeni üye olan sanayicilere Oda’nın görevleri ve faaliyetleri, vizyon programı, eğitim programları ile birlikte sürdürdüğü projeler hakkında bilgi verildi. Toplantının açılışında konuşan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Her zaman katılımı yüksek bir ESO arzuladık. Eskişehir sanayisi sizlerle daha güçlü yere gelecek.Fiziksel ve kurumsal anlamda üyelerimiz konularında hakim ve çok iyi işler başaracağımıza inanıyorum. Vizyonumuzu da ortaya koyduk ama burada size de çok iş düşüyor. Talep, öneri ve isteklerinizi dinlemek, konuşmak ve çözmek istiyoruz. Diğer yandan şehrimizin sanayisinin desteklenmesi için ellerinden geleni yapan kurum müdürlerimiz de bu amaç doğrultusunda, siz değerli üyelerimiz ile tanışmak için bugün burada yer alıyorlar” diye konuştu.


Eskişehir Sanayi Odası olarak birlik ve beraberliğin gücüne inançlarının tam olduğunu ifade eden Kesikbaş, “Küresel rekabette ülkemizin adını duyuran siz değerli üye sanayicilerimiz için çalışor ve görevlerimizi itina ile yerine getiriyoruz” dedi.


Kurumlar katıldı


ESO Başkanı Kesikbaş’ın konuşmasından sonra söz alan ESO Çalışanları, birimleri hakkında ve yürüttükleri çalışmalar konusunda bilgiler verdi. Toplantıda İŞKUR, TSE, SGK, KOSGEB, Ticaret İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığın gibi kurumların müdürleri de katılarak kendi görev ve yürüttükleri proje çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.


Üyelerin görüş ve önerilerini aktarması ile devam eden toplantının Meslek Komitesi toplantılarında daha detaylı bir şekilde konuşularak benzer meslek kolunda çalışan sanayicilerin problemlerini çözmeye yönelik yol haritalarının çizileceğinin bilgisi de verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 15:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    DAGC’den Başkan Sekmen’e ziyaret
    1. DAGC’den Başkan Sekmen’e ziyaret
    2. İYİ Parti'yi karıştıran kavga! 'Önce..
    3. Akbulut: "Patent ve marka konusundaki..
    4. Bağ evinde cinayet
    5. Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'ta aşure..
    6. Yüksek şeker nedir? Yüksek şekerin..
    7. Yabancı sporcular Managat’ın gururu..
    8. ESO yeni üye sanayicileri ile istişare..
    9. Esed rejimi İdlib'de sivil..
    10. Başkan Ergün, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın..
    11. GÜNCELLEME 3 - Kartal'da silahlı saldırı
    12. Diyanet ve Milli Eğitim personeliyle..
    13. Beyaz Sirke Nedir? Beyaz sirke nasıl..
    14. Otomobilin klimasına uyuşturucu..
    15. TBMM Başkanı Şentop'un kabulü
    16. Anadolu Adliyesi’ndeki silahlı saldırı..
    17. Dünya Motokros Şampiyonası ve NG Afyon..
    18. Adıyaman Belediyeler birliği..
    19. Türkiye’nin ilk Maden Kurtarma..
    20. Paraya para demiyorlar! Satışlar daha..
    21. Denizli Basket 2 hazırlık maçı yapacak
    22. Mevlüt Çavuşoğlu’nun kritik bölgeye..
    23. AK Parti’li vekilden HDP önünde eylem..
    24. Golfün yıldızı Ataşehir oldu
    25. Demir, İBB Başkanı İmamoğlu’na tepki..
    26. İklim değişikliğine uyum sağlamak için..
    27. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    28. KONSEM Etüt Merkezi’nde yeni eğitim..
    29. TCMB döviz kurları
    30. Çobanbey’e ziyaret
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!