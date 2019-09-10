ESO yeni üye sanayicileri ile istişare ve tanışma toplantısı düzenledi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetimi, yeni üyeleri ile bir araya gelerek tanışma ve istişare toplantısı gerçekleştirdi.

ESO 50. Yıl Salonunda yapılan toplantıda ESO’ya yeni üye olan sanayicilere Oda’nın görevleri ve faaliyetleri, vizyon programı, eğitim programları ile birlikte sürdürdüğü projeler hakkında bilgi verildi. Toplantının açılışında konuşan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Her zaman katılımı yüksek bir ESO arzuladık. Eskişehir sanayisi sizlerle daha güçlü yere gelecek.Fiziksel ve kurumsal anlamda üyelerimiz konularında hakim ve çok iyi işler başaracağımıza inanıyorum. Vizyonumuzu da ortaya koyduk ama burada size de çok iş düşüyor. Talep, öneri ve isteklerinizi dinlemek, konuşmak ve çözmek istiyoruz. Diğer yandan şehrimizin sanayisinin desteklenmesi için ellerinden geleni yapan kurum müdürlerimiz de bu amaç doğrultusunda, siz değerli üyelerimiz ile tanışmak için bugün burada yer alıyorlar” diye konuştu.

Eskişehir Sanayi Odası olarak birlik ve beraberliğin gücüne inançlarının tam olduğunu ifade eden Kesikbaş, “Küresel rekabette ülkemizin adını duyuran siz değerli üye sanayicilerimiz için çalışor ve görevlerimizi itina ile yerine getiriyoruz” dedi.

Kurumlar katıldı

ESO Başkanı Kesikbaş’ın konuşmasından sonra söz alan ESO Çalışanları, birimleri hakkında ve yürüttükleri çalışmalar konusunda bilgiler verdi. Toplantıda İŞKUR, TSE, SGK, KOSGEB, Ticaret İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığın gibi kurumların müdürleri de katılarak kendi görev ve yürüttükleri proje çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Üyelerin görüş ve önerilerini aktarması ile devam eden toplantının Meslek Komitesi toplantılarında daha detaylı bir şekilde konuşularak benzer meslek kolunda çalışan sanayicilerin problemlerini çözmeye yönelik yol haritalarının çizileceğinin bilgisi de verildi.