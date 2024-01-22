Esnaflıktan muhtarlığa uzanan bir hayat hikayesi!
İstanbul Başakşehir ilçesindeki Başak Mahallesi'nde balıkçılık yapan esnaf Nilüfer Oğuz, mahalleye muhtar adayı oldu.
Nilüfer Oğuz, muhtar adayı olmasıyla ilgili Akit TV'ye konuştu.
Balıkçılık mesleğiyle birlikte siyasetle de ilgilendiğini belirten Oğuz birçok STK'da görev aldığını söyledi.
31 Mart yerel seçimlerinde Başak Mahallesi Muhtar adayı olarak yarışacak Oğuz, "Hizmet etmeyi seviyorum. Bir de muhtarlıkta hizmet etmeyi düşündüm. Kazanacağıma inanıyorum." dedi.