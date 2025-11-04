  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

2 İslam ülkesinin arasına ABD İHA'ları girdi! Suçlamaları kabul etmediler

Çin'den ABD'ye gizli test cevabı! Siz görevinizi yerine getirin

AİHM Türkiye’nin Demirtaş itirazını reddetti

Trump, Gazze'de Türkiye'yi istiyor! İsrail ise engellemek için Beyaz Saray'a baskı yapıyor

Gülmeyin! İBB, UITP toplantısını böyle duyurdu: Dünyanın toplu taşıma politikaları İstanbul’da şekilleniyor!

Hüseyin Kurumahmutoğlu İsrail’de, Gazze’de ölmedi, namaz kılarken Mamak Cezaevi’nde dipçikle öldürüldü

Güllü'nün ölümünde şüpheler artıyor: Kızının 'arap sabunu' ve 'kaygan parke' iddiası da yalan çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Rıza Demircan Hoca'yı ağırladı

Fransa'dan tarihi itiraf: Türkiye artık silah pazarının yeni liderlerinden biri

Endonezya gökyüzüne yeni güç katıyor: Airbus A400M teslim edildi
Aktüel Esnafın da böylesi! Yüzlerce müşterisinin adına kredi çekti
Aktüel

Esnafın da böylesi! Yüzlerce müşterisinin adına kredi çekti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Esnafın da böylesi! Yüzlerce müşterisinin adına kredi çekti

Bursa'nın İznik ilçesinde beyaz eşya ana bayisi kadın işletmeci, yüzlerce müşterisinin kimlik bilgileriyle bir finans kuruluşu aracılığıyla kredi çekti. Mağdurların durumu fark edip savcılığa başvurması üzerine polis Öznur K.'yı Bilecik yolunda gözaltına aldı. Olayın boyutunun milyonlarca lira olduğu iddia edildi

Bursa’da yaşanan olay adeta “kime güveneceğiz” dedirtti.  Edinilen bilgiye göre, İznik'te beyaz eşya bayiliğini yapan Öznur K. beyaz eşya kredisi adı altında yüzlerce müşterisi adına kredi çekti. Kendi isimleri adına haberleri olmadan kredi çekildiğini fark eden vatandaşlar savcılığa başvurdu. Emniyet Müdürlüğü ekipleri talimat üzerine araştırma başlattı.

BİLECİK YOLU ÜZERİNDE GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada yaptığı çekimler ve beyaz eşya kullanımı ile ilgili vatandaşları uyaran videoları ile tanınan Öznur K. polis tarafından Bilecik yolu üzerinde gözaltına alınıp emniyet müdürlüğüne getirildi.

Bir finans kuruluşunun uygulaması aracılığıyla kredi vurgunu yaptığı öne sürülen Öznur K.'nın emniyetteki sorgusunun sürdüğü ve olayın boyutunun milyonlarca lira olduğu iddia edildi.

Ülkede Türkiye isyanı: Tatil bir konut kredisi peşinatına dönüştü
Ülkede Türkiye isyanı: Tatil bir konut kredisi peşinatına dönüştü

Ekonomi

Ülkede Türkiye isyanı: Tatil bir konut kredisi peşinatına dönüştü

Kredi kartı ve kredi borcu olanlar dikkat. Başvuru için son 3 gün
Kredi kartı ve kredi borcu olanlar dikkat. Başvuru için son 3 gün

Gündem

Kredi kartı ve kredi borcu olanlar dikkat. Başvuru için son 3 gün

Kredi vaadiyle dev vurgun: 127 milyon liralık dolandırıcılıkta 20 kişi tutuklandı
Kredi vaadiyle dev vurgun: 127 milyon liralık dolandırıcılıkta 20 kişi tutuklandı

Gündem

Kredi vaadiyle dev vurgun: 127 milyon liralık dolandırıcılıkta 20 kişi tutuklandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23