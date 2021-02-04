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Ekonomi Esnafa müjde! Kredi borcuna erteleme
Ekonomi

Esnafa müjde! Kredi borcuna erteleme

Esnaf ve sanatkarın Halkbank'tan kullandığı ve 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arasındaki 6 aylık dönemde ödenmesi gereken kredi taksitleri ertelendi. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 08:48:00 -
Esnafa müjde! Kredi borcuna erteleme

Koronavirüs nedeniyle zarar gören esnaf ve sanatkarların Halkbank'tan kullandığı Hazine ve Maliye Bakanlığı destekli düşük faizli kredilerin 1 Ocak ve 30 Haziran tarihleri arasında yapılacak geri ödemeleri Cumhurbaşkanı Kararı ile ertelendi.

Erteleme koşulları

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile ilgili 6 aylık dönemde vadesi dolacak olan ve kararın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle itfa edilemeyen krediler başvuru şartı olmaksızın taksit vadesinde ilgili mevzuata göre faiz tahakkuk ettirilerek taksit vadesinden itibaren kredi itfa tablosunda belirlenen taksit sayısı değiştirilmeksizin kalan vadeye yayılarak ertelenecek.

Bununla birlikte, karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkârdan erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacak. Çalışan sayısında erteleme dönemi boyunca azalma tespit edilen esnaf ve sanatkârlar erteleme kapsamından çıkarılacak.

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