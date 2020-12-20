Esnafa kira yardımı başladı mı? Basit usule tabi olma şartları neler?

Esnafa kira yardımı için açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyükşehirlerdeki iş yerlerine 750, diğer illerdekilere ise aylık 500 TL kira yardımı yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan binlerce esnafa kira yardımı desteği ödemesinin yapılacağının müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kira yardımı desteğine ilişkin "Bir diğer destek talebi olan kira desteğini basit usule tabi olmanın şartlarına göre belirledik. Bu şartları taşıyan ve iş yeri kira olan esnafımıza yine üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız. Buna göre ayda 432 milyon liradan toplamda 1 milyar 300 milyon liralık bir kira desteğini esnafımıza hibe olarak vereceğiz. Bu iki destek kalemi çerçevesinde önümüzdeki 3 ay boyunca esnafımıza toplamda 5 milyar lira civarında bir hibe desteği sağlamayı planlıyoruz" diye konuştu.

Hibe desteği hangi esnafa verilecek?

Ülkemizde basit usule tabi 806 bin 871 vatandaşımız ile kısıtlamalar sebebiyle salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafın bulunduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız. Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. Böylelikle ayda 1 milyar 240 milyon liradan toplamda 3 milyar 718 milyon liralık bir desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz." dedi.

Esnafa kira yardımı kime verilir?

Esnafa kira yardımı başvurusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ardından gündeme geldi. Esnafa kira desteği basit usule tabi olmanın şartlarına göre belirlenecek.

Basit usule tabi olma şartları neler?

1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde, iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.),

2. İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı; büyükşehir belediye sınırları içinde 2019 takvim yılı için 9.000 TL’yi aşmamak (2020 takvim yılı için 11.000 TL) diğer yerlerde 2019 takvim yılı için 6.000 TL’yi aşmamak (2020 takvim yılı için 7.000 TL*)

3. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamak.