Salgın sürecinde ekonomik bunalıma giren esnaflara devlet destekleri gelmeye devam ediyor. Salgın nedeniyle istediği geliri elde edemeyen esnaflara devlet hibe desteği ödemesi gerçekleştirecek.

Ticaret Bakanlığı, salgın nedeniyle faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere 20 Mayıs 2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda hibe desteği sağlayacak.

Hibe desteğinden kimler faydalanabilecek?

17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren gelir vergisi mükellefi olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler bu destekten yararlanabilecek.

Hibe desteği ne kadar olacak?

Hibe desteği şartlarını taşıyan vatandaşların başvuruları değerlendirildikten sonra 3 ile 5 bin Türk Lirası destek ödemesi yapılacak.

Hibe desteği başvuruları ne zaman bitecek?

Hibe desteği başvuru süreci 25 Mayıs-25 Haziran tarihleri arasında olacak. Hibe desteği başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Söz konusu başvurular, TC kimlik numarasının son hanesine göre alınacak. TC kimlik numarasının son hanesine göre başvuru alımları şu şekilde;

0 olan vatandaşlar 25 Mayıs 2021 Salı günü,

2 olan vatandaşlar 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü,

4 olan vatandaşlar 27 Mayıs 2021 Perşembe günü,

6 olan vatandaşlar 28 Mayıs 2021 Cuma günü,

8 olan vatandaşlar 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü,

30 Mayıs-23 Haziran 2021 tarihleri arasında tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek. Peki, Esnafa hibe desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Esnafa hibe desteği ne zaman yapılacak?

Esnafa hibe desteği ödemeleri ne zaman yatacak?

Hibe desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından kısa sürede ödemelerin yapılacağı ön görülüyor.