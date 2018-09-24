THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Esnaf tırnakçının oyununa gelmedi

Düzce'de, cep telefonu mağazasında 200 lira vererek para üstünü aldığı sırada 100 lirayı, 'tırnakçılık' yöntemiyle avucunun içinde saklayıp 100 lira daha isteyen şüpheli, mağaza çalışanı Uyanık tarafından fark edildi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 19:40
Esnaf tırnakçının oyununa gelmedi

Düzce İstanbul Caddesi'nde bulunan cep telefonu mağazasına gelen bir kadın, 200 TL vererek cep telefonuna 20 TL yükletti.

180 lira para üstü alan kişi, 'tırnakçılık' yöntemiyle 100 TL'yi avucunun içine saklayarak, para üstünün eksik verildiğini ileri sürüp 100 TL daha istedi. Mağaza çalışanı Emre Uyanıkkasaya gelerek duruma müdahale etti.

Emre Uyanık, şüphelinin avucunu açarak sakladığı parayı ortaya çıkardı. Bu sırada şüpheli, mağazadan çıkıp kaçtı. Şüpheliyi yakalamkaya çalışan ancak sonuç alamayan Emre Uyanık, polise haber verdi. Olay, mağazanın güvenlik kameralarına yansıdı.

TIRNAKÇILARIN YÖNTEMİNİ ANLATTI

Olayı anlatan Emre Uyanık, "Arkada oturuyordum, o sırada kasada bir para alışverişi hareketliliği olduğunu gördüm. Daha sonra cüzdanını fark ettim. Cüzdanı almaya çalıştığımda para avucunun içerisindeydi. Kasada olsam daha önceden anlardım, ancak sonradan geldim. Ama parayı kurtardık. Burada daha önce çok tırnakçı yakaladık. Tabii daha kasaya gelmeden anlıyorduk ama bu sefer ki çok farklıydı. Giyim ve kuşamı farklıydı. Onun tepkisi ise 'almadım' demeye çalıştı. Ancak ben parayı avucundan çıkardım. Dışarıda kalabalıklardı. Bunun üzerine polis ekiplerine haber verdik ama yetişemedik. Kalabalığa getirip kaçtılar. Herkesin çok dikkatli olması lazım. Özellikle kasada duran arkadaşlar aldıklarını, verdiklerini iyi kontrol etmeleri lazım. Çok hızlı hareket ediyorlar. Paraları masaların üzerine bırakıp açıyorlar, dağıtıyorlar ve kafa karıştırıyorlar" dedi.

Polis şikayet üzerine soruşturma başlattı.

KAYNAK: DHA

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 19:40
  1. Düzce
  2. İstanbul
  3. dolandırıcı
  4. Telefon
  5. Kasa
  6. tırnakçı
  7. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan'a ölüm tehdidi! Teröristler yeri ve zamanı açıkladı
    1. Başkan Erdoğan'a ölüm tehdidi!..
    2. Beyaz Saray'da dikkat çeken istifa!
    3. Yedek kalan Volkan Demirel'den derbi..
    4. Bebeklerde böbrek genişlemesinin..
    5. Fotoğraf çekmek hatırlama yeteneğinin..
    6. Aşırı terleme hastalık belirtisi
    7. Elma sirkesinin inanılmaz faydaları
    8. Türkiye derbiye kilitlendi! İşte ilk..
    9. Limon, tuz, karabiber bu hastalıklara..
    10. Suriyelilerin barındığı çadır..
    11. Adana'da orman yangını! Karadan ve..
    12. Odatv'den öğretmene operasyon: Zemzem..
    13. Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Canlı..
    14. Bolu'da orman yangını!
    15. Akhisar'ın rakibi gol yağdırdı!
    16. Merkel Erdoğan'ın yemeğine katılmayacak!
    17. Emekli orgeneral İhsan Uyar:..
    18. ABD'nin açıklaması sonrası dolar çakıldı
    19. Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)..
    20. ABD tehdit etti: Büyük hata olur!
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    23 Eylül 2018
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    Eskişehir’deki küstah bardan büyük alçaklık!
    Eskişehir’deki küstah bardan büyük alçaklık!