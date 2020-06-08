  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Esnaf istedi, İzmit Belediyesi anında müdahale etti

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Hafız Şerif Sokak’ta yolların bozuk olması nedeniyle asfalt talebinde bulunan esnafın isteği üzerine Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde harekete geçen ekipler, bölgeye anında müdahale ederek asfalt yama çalışması yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 11:26:43 -
Esnaf istedi, İzmit Belediyesi anında müdahale etti

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Hafız Şerif Sokak’ta yolların bozuk olması nedeniyle asfalt talebinde bulunan esnafın isteği üzerine Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde harekete geçen ekipler, bölgeye anında müdahale ederek asfalt yama çalışması yaptı.


İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde rutin çalışmalarını programlı olarak yürütürken, vatandaşlardan gelen taleplere anında müdahale ediyor. Bu kapsamda asfalt çökmesi ve çukurların bulunduğu Hafız Şerif Sokak esnafının talebi üzerine ekipler bölgeye 25 ton asfalt dökerek daha güvenli hale getirdi. Belediyenin hızlı ve titiz çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren bölge esnafı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e ve ekibine teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı