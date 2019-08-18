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Esnaf İmamoğlu'na isyan etti! Neredeydiniz?

Bir vatandaş, sağanak yağış sonrası sular altında kalan Eminönü Alt Geçit Çarşısı'nda incelemelerde bulunaİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "neredesiniz?" diyerek tepki gösterdi.

18 Ağustos 2019 Pazar 11:32

İstanbullular dün sel felaketiyle canla başla mücadele verirken kentin belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ise Bodrum'da tatildeydi.

Vatandaş isyan etti!

Tepkiler üzerine İstanbul'a dönüş yapan İmamoğlu, sağanak yağış sonrası sular altında kalan Eminönü Alt Geçit Çarşısı'nda incelemelerde bulundu. Dün hiçbir görevliye ulaşamadığını söyleyen esnaflardan biri, İmamoğlu'na isyan etti.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 11:32
  1. İstanbul
  2. Ekrem Imamoğlu
  3. sel
  4. Ekrem İmamoğlu

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  • Yilmaz Yilmaz19 dk önce
    Istanbullar siz seçtiniz siz daha çok arayacaksiniz hizmet yapanlari

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