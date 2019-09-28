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Esnaf emekli primi düşüyor mu? Esnaf Bağkur primi ne kadar?

Esnaf emekli primi düşüyor mu esnaf Bağkur primi ne kadar oldu? Esnaf emeklilik prim gün sayısı düşecek mi?Emeklilik prim gün sayısı ve emeklilik yaşı ister işveren esnaf olsun ister çalışanlar olsun yüksek olduğundan şikayet edilmekte. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yıllardır emeklilik primini doldurduğu halde yaşı beklemekte. EYT için son günlerde olumlu gelişmelerin yaşanması başta esnaf olmak üzere milyonlarca çalışanı emeklilik prim gün sayısının düşürülmesini bekliyor. TESK Başkanı Palandöken, esnaf için 2 çağrı yaptı: 882 liralık sigorta primi yüzde 50 indirilsin. Esnaf da işçisi gibi 7 bin 200 günde emekli olsun. Peki Esnaf emekli primi düşüyor mu? Esnaf Bağkur primi ne kadar? Esnaf emekli prim gün sayısı 7 bin 200’e mi düşecek?

28 Eylül 2019 Cumartesi 10:56
Esnaf emekli primi düşüyor mu? Esnaf Bağkur primi ne kadar?

Emeklilik prim gün sayısı ve emeklilik yaşı ister işveren esnaf olsun ister çalışanlar olsun yüksek olduğundan şikayet edilmekte. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yıllardır emeklilik primini doldurduğu halde yaşı beklemekte. EYT için son günlerde olumlu gelişmelerin yaşanması başta esnaf olmak üzere milyonlarca çalışanı emeklilik prim gün sayısının düşürülmesini bekliyor. TESK Başkanı Palandöken, esnaf için 2 çağrı yaptı: 882 liralık sigorta primi yüzde 50 indirilsin. Esnaf da işçisi gibi 7 bin 200 günde emekli olsun. Peki Esnaf emekli primi düşüyor mu? Esnaf Bağkur primi ne kadar? Esnaf emekli prim gün sayısı 7 bin 200’e mi düşecek?

Esnaf emeklilik prim gün sayısı düşecek mi? Ekonominin yapı taşı olan esnaf ve sanatkarlara sağlanan kolaylıkların ekonomiye direkt etki edeceğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımızın sigorta primleri yüzde 50 oranında düşürülmeli. Sigorta primleri düşerse esnafımız daha rahat nefes alır” dedi.

Esnaf emekli prim gün sayısı 7 bin 200’e mi düşecek?

Küçüğü olmayanın büyüğünün olmayacağını ifade eden Bendevi Palandöken, “Anayasamızın 174'üncü maddesi esnaf ve sanatkarın haksız rekabet başta olmak üzere her alanda korunmasına yöneliktir. Şimdi Esnaf 9 bin gün prim ödüyor en düşük maaşı alıyor. Yanında çalıştırdığı işçi 7 bin 200 günde emekli oluyor. Hem de işverenden fazla maaş alıyor. Bu durum anayasanın eşitlik ilkesine de aykırı. Bu uygulamaların yeniden düzenlenmesi ve esnafımızın da 7 bin 200 günde emekli olması yönünde var olan çalışmalarımıza yetkili makamların kısa sürede olumlu cevap vermelerini bekliyoruz. Bildiğiniz gibi çalışma hayatının tamamı bir sosyal güvenlik çatısı altında toplandı. Ancak halen isteneni veremedi. Başta Bağ-Kurlu esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere her kesime eşit haklar verilmeli” şeklinde konuştu. Esnafın 9 bin gün prim ödeyerek emekli olduğunu ifade eden Palandöken, sürenin 7 bin 200 gün olmasını istedi.

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 10:56
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