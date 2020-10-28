EsminyaTürk'te "kontrollü sosyal hayat" sürecinde ziyaretçi eksik olmuyor

ESKİŞEHİR (AA) - SELÇUK KIZILDAĞ - Türk Dünyası Vakfı tarafından Eskişehir'e kazandırılan "Türk Dünyası Şaheserleri EsminyaTürk Parkı" özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kontrollü sosyal hayat sürecinin başladığı hazirandan itibaren ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

"2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti" olan Eskişehir'de, Büyükşehir Belediyesi Sazova Bilim, Sanat ve Kültür Parkı'na 2016'da Türk dünyasına ait onlarca eserin minyatürleri ile bilgilendirici levhalar konuldu.

Uluğbey Medresesi, Erzurum Çifte Minareli Medrese, Tac Mahal, Sultan Sencer Türbesi, Ethem Bey Camisi ve Saat Kulesi, 33 Gözlü Köprü, Ahmet Yesevi Medresesi ve Türbesi, Mostar Köprüsü, Gök Kümbet, Orhun Anıtları, Diyarbakır Ulu Camisi'nin de aralarında bulunduğu eserlerin minyatürleri, 2019 yılbaşından bu yana yaklaşık 200 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Türk Dünyası Vakfı Genel Sekreteri Mustafa Fıratlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de salgının başlamasından sonra pek çok ailenin yurt dışı gezilerini iptal etmek zorunda kaldığını söyledi.

Bu nedenle yurt içinde özellikle açık havada gezilebilecek yerlerin daha çok ilgi gördüğünü belirten Fıratlı, bunlardan birinin EsminyaTürk olduğunu dile getirdi.

Tarihi bir panorama özelliğine sahip parkın şehir dışından yoğun ziyaretçisinin olduğunu anlatan Fıratlı, "Orhun Kitabeleri başta olmak üzere Tac Mahal'den Mostar Köprüsü'ne kadar kadim medeniyetimizin mimari eserlerinden 30 minyatüre ev sahipliği yapıyoruz. Özellikle pandemi sürecinde parkımıza gösterilen ilgiden memnunuz." dedi.

Fıratlı, haziranda başlayan kontrollü sosyal sürecinde ziyaretçileri maskeli ve sosyal mesafe kuralına uyarak kabul ettiklerini aktardı.

- "Yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi"

Yeni nesli kültürel mirasıyla buluşturduklarını vurgulayan Fıratlı şu ifadeleri kullandı:

"Parkımıza, açık alanda olması sebebiyle bu dönemde de Eskişehir halkımız ile yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Milli bellek kazandırmak amacıyla eğitim kurumlarından da parkımıza süreli geziler düzenleniyor. Virüsten korunmak için seyahatlerini iptal edenler, gidip göremedikleri eserlerin burada birebir yapılmış minyatürlerini inceleyerek keyif alıyor. Ziyaretçilerimiz zaten alandaki eserleri gezerken mesafeli oluyor. İnsanların sosyal medya hesaplarından eserlerimizi paylaşması da bizi çok mutlu ediyor."

Aydın'dan Eskişehir'e gezmeye gelen Ayşen Ulu da EsminyaTürk'e hayran kaldığını belirtti.

Ulu, "Söyleyecek söz bulamıyorum. Her eserde sanki oradaymışım gibi hissettim. Emeği geçenlerin ellerine sağlık. Sosyal mesafeye, maske kullanımına dikkat ederek gidip göremediğimiz yerleri burada görmekten çok mutluyum." diye konuştu.