Esmer şeker kilo aldırır mı?

İkinci grupta yer alan kompleks veya karbonhidrat şekerler, ekmek, makarna, pilav kuru baklagil, tahıllar ve sebzeler de yer alır. Esmer şeker ise, beyaz şekerin rafine halinin ön işlemlerden geçirilmesi sonucu saf hale getirilmesi ile birlikte oluşan ve şeker kamışı melası ile karıştırılmasıyla elde edilen bir şeker cinsidir. Bu işlemlere rağmen, esmer şeker de yapı özellikleri ile beyaz şeker gibi basit şeker grubuna girer.

Bu şekerin beyaz şekerden farkı, esmerleştirme işleminin şekerin rafine edilmesinden daha sonra yapılmasından dolayı daha az işlem görmüş olmasıdır. Fakat bu işlemler, esmer şekerin daha doğal olmasını sağlamaz. Esmer şekerin besin değeri bakımından rafine şekerden daha zengin olduğu bilinmektedir. Ayrıca esmer şekerin tadı karamelize olduğu için daha lezzetlidir.

Esmer şeker, kalori bakımından beyaz şekerden farklı değildir. Esmer şeker, beyaz şekere oranla daha fazla nem tutma kapasitesine sahiptir. Bu nedenle esmer şeker, daha fazla topaklanır. Alınacak olan esmer şekerin bilinen markalardan alınması uzmanlar tarafından önerilmektedir.

Gün içerisinde tüketilen besinlerin içerisinde doğal olarak bir şeker bulunmaktadır. Özellikle karbonhidratların içerisinde yeteri miktarda şeker bulunmaktadır. Bu nedenle diyet yapan veya kilosunu korumak isteyen kişilerin ek olarak şeker tüketmesine gerek yoktur. Bu durum esmer şeker için de geçerlidir. Esmer şeker de tıpkı beyaz şeker gibi kilo aldırır.

Şeker, meyve suları da dahil olmak üzere birçok faydalı besinde yer almaktadır. Uzmanlara göre, meyve ve sebze tüketilerek vücudun ihtiyaç duyduğu şeker doğal bir şekilde karşılanabilir. Bunun dışında esmer veya beyaz fark etmeksizin vücuda ek olarak giren her şeker cinsi kilo alınmasına ortam hazırlamaktadır.

Esmer şeker yerine tatlandırıcıların kullanılması daha doğrudur. Bununla birlikte rafine şeker içeren besinlerde uzak durulmalıdır. Hazır gıdaların içerisinde bulunan şeker ve yağ diyet yapan kişiler için kilo yapan yiyeceklerdir.

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