Esma Ersin, Erbain merasimleri için Irak'a gitti

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, Erbain merasimlerine katılmak üzere Irak'a gitti.

Ersin, mesimlerin ilk gününde Türkiye'nin Necef Başkonsolosu Şenol Sevim ve inanç önderleriyle birlikte Necef'teki Hz. Ali Türbesi'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından Seyyid El Hekim ailesiyle bir araya gelen Ersin, Seyyid İzzettin El Hekim ile de görüştü.

Program kapsamında Kufe Mescidi, Hz. Ali'nin şehit olduğu ev ile Müslim bin Akil ve Hani bin Urve türbeleri de ziyaret edildi. Heyet ayrıca Kufe Mescidi Genel Sekreteri ile bir araya gelerek çeşitli konularda istişarelerde bulundu.

Erbain merasimlerinin bugün de devam etmesi devam etmesi bekleniyor.