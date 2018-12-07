Aileler evlatlarına içlerinden geldiği gibi konuşmamalı

Sema Maraşlı, Haber 7’de dün bir bölümünden alıntı yaptığımız yazısında, eşler arasındaki anlaşmazlıklarda “hakemlik” konusuna da temas ediyor. Ve “Doğru hakemlik nasıl olmalı” sorusuna cevap arıyor. Anne ve babaları, evlatlarının yuvasını yıkılmaktan korumak için “doğru hakemlik yapmaya” davet ediyor.

DOĞRU HAKEMLİK

Erkeğin ailesinden "Aman oğlum, çocukların var, sus, hep alttan al, idare et, karının söylediklerini yapıver" diyenler de oluyor. Bir erkeğin boşanmamak için evde hep alttan almasını ve idareyi kadına vermesini tavsiye etmek doğru bir hakemlik midir? Değildir elbette. O zaman hakemlikte bir ölçü olması lazım. Ölçü de tabii ki Allah ve Resûlü'nün sözleri olmalı.

Nisâ sûresi 59. âyet-i kerîmede Rabbimiz şöyle buyuruyor:

"Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Resûlüne itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de... Herhangi bir şey hakkında çekişirseniz (anlaşamazsanız) eğer gerçekten Allah'a ve âhiret gününe inanıyorsanız, onu, Allah'a ve Resûlüne arz edin. (Kur'an ve sünnetle halledin.) Bu (sizin için) daha hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir."

Aileler evlatlarına hakemlik yaparken içlerinden geldiği gibi değil, Allah ve Resûlünün sözlerini göz önüne alarak hakemlik yapmak zorundalar yoksa vebal altındadırlar. Yoksa evlatlarına iyilik edeyim derken kötülük ederler. Kadına, evde kocasına söz geçirmesi için huysuzluk yapmasını söylemek ya da erkeğe, karısı karşısında hep susmasını, karısının evde emir olmasına izin vermesini öğütlemek Allah ve Rasûlü’nün ölçülerine uymaz.



Aslında farkında olmadan hakemlik çok yapıyoruz. Biz dert anlatmayı, paylaşmayı seven bir toplumuz. Akrabalarımız, komşularımız, arkadaşlarımız bize aile sorunlarını anlatırlar ve biz de onlara "şöyle yapsaydın, böyle yapsaydın" derken tek taraflı hakemlik yapmış oluruz. Burada iyi niyetimiz ve doğru ölçüleri kullanmamız (âyet-i kerîme ve hadis-i şerîfler) çok önemli. Çünkü ağzımızdan çıkacak her cümle sıkıntılarına çözüm arayan insan için çok önemli olacaktır. Bir ailenin huzursuzluk yaşamasına ya da dağılmasına sebep olursak büyük bir vebal altında kalırız.

Günümüzde aile danışmanlarının da yaptığı aslında hakemlik. Psikolog ya da danışmanlara giderken de ölçüsü Allah ve Resûlü olan insanları seçmek gerekir. Freud'la, eşitlik ve feministlik teraneleriyle yardım etmeye çalışanlardan fayda yerine zarar görebiliriz.

Bak kızım, tavsiye, bilene hatırlatma, bilmeyene anlatıp öğretme demek..