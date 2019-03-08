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Eslem Öztürk: Performansımı artırıp Beşiktaş'a dönmek istiyorum

1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Eslem Öztürk, performansını artırarak altyapısından yetiştiği Beşiktaş'a dönmek istediğini söyledi.

08 Mart 2019 Cuma 11:02
Eslem Öztürk: Performansımı artırıp Beşiktaş'a dönmek istiyorum

 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Eslem Öztürk, performansını artırarak altyapısından yetiştiği Beşiktaş'a dönmek istediğini söyledi.

Beşiktaş'tan 2017-2018 sezonunun başında bedelsiz olarak sarı-siyahlı ekibe transfer olan Eslem Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Beşiktaş, bu ülkenin en köklü takımlarından bir tanesi. Herkes orada oynamak ister. Performansımı arttırıp Beşiktaş'a dönmek istiyorum." dedi.

Beşiktaş A Takımı'nda 2016-2017 sezonunda Türkiye Kupası karşılaşmalarında süre aldığını dile getiren Eslem, "Bulduğum şansı da iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Beşiktaş'ta da ön çapraz bağlarım koptu ve 1 yıl kaybım oldu. Beşiktaş'tan kiralık olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a gittim. Başarılı bir performans sergiledim ve orada şampiyon olduk. Şans geldi ve iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Tabii daha da şans verilebilirdi." ifadelerini kullandı.

 

- "Yabancı oyunculara verilen değer bize verilmiyor"

 

Türk ekiplerinin genç oyunculara yeteri kadar şans vermediğini aktaran 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, şunları kaydetti:

"Takımlarımız kolaya kaçıyor ve genç oyunculara önem vermiyor. Altyapıdaki zor şartlar bütün genç oyuncuları etkiliyor. Yabancı oyunculara verilen değer genç oyunculara verilmiyor. Onlara sağlanan kolaylık yerli oyunculara sağlanmıyor. Umarım nice genç oyuncular altyapılardan yetişir ve çıkar. İstanbulspor'dan da Mehmet Zeki Çelik çıktı. Bize de çok büyük örnek oldu."

İstanbulspor'un ligde küme düşme hattına yakın bir noktada olduğunu hatırlatılması üzerine Eslem, "Kötü durumdayız. Oyun olarak kötü oynamıyoruz. Hak etmediğimiz yerdeyiz. Bizim gibi iyi bir hocaya ve kadroya sahip bir ekibe yakışmıyor. Hedeflerimiz üst sıralarda yer almak. Hafta sonu oynayacağımız Altınordu, maçını kazanıp ilerleyen haftalarda seri yakalamak istiyoruz. Bu kötü dönemden kurtulacağımıza inanıyoruz çünkü kaliteli bir kadromuz var. Umarız her şey istediğimiz gibi gider." şeklinde görüş belirtti.

Kişisel performansını da değerlendiren Eslem, "Sezona çok iyi başlamıştım. Bireysel olarak kendimi çok iyi hissediyordum. Bel sakatlığı yaşadım ve 4 ay sahalardan uzak kaldım. Beni kötü etkiledi. Zaman geçtikçe kendime gelemeye çalışıp, takımıma katkı sağlamak istiyorum. Kendi performansımın da ileriye gideceğini düşünüyorum." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:02
  1. Erzurum
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  3. Eslem Öztürk
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