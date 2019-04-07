Eskrimde milli sporculardan 5 madalya





İSTANBUL (AA) - Eskrimde İspanya'da düzenlenen 14 Yaş Altı Circuit Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil eden sporcular, 5 madalya elde etti.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Barselona'da gerçekleştirilen turnuvada mücadele eden milli sporcular, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Flöre kategorisinde erkeklerde Tan Sezer, kızlarda da Filiz Ece Erdoğan gümüş madalyanın sahibi oldu. Erkekler epede Yalgın Yeter, kılıçta Tolga Aslan ve flörede Emre Akıalp da bronz madalya aldı.