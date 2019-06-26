Eskrim alt yaş gruplarında Türkiye Şampiyonası hayacanı





SİVAS (AA) - Eskrim 10, 12 ve 14 yaş altı kategorilerinin Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta başladı.

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen organizasyon, Sivas 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda 9 gün sürecek.

Kızlar ile erkeklerde epe, flöre ve kılıç kategorilerinde yapılan müsabakalarda, toplam bin 531 sporcunun mücadele ettiği aktarıldı.

Şampiyonanın açılışında konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, müsabakalara katılan sporculara başarı diledi.

Sivas'ın önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını söyleyen Ayhan, "2019 Sivas için çok bereketli bir yıl olacak. Sporda, sanatta, kültürde, edebiyatta, doğada, bütün alanlarda kongremizi etkin bir şekilde kutlayacağız. Burada önemli olan 1919 ruhunu gençlerimize en güzel şekilde aktarmaktır, hissettirmektir." dedi.

Temel gayelerinin, kimlikli ve kişilikli gençler yetiştirmek olduğunu dile getiren Ayhan, şunları kaydetti:

"Sivas'ın 2019 yılını heyecanlı bir şekilde geçirmesini sağlamak istiyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, federasyonlarımızın Sivas'a çok büyük katkıları oldu. Oryantring Türkiye Şampiyonası, okullar arası müsabakalar burada oldu. Yine tekvando, halter ve yüzmede Türkiye şampiyonları burada düzenlenecek. Eskrimde Türkiye Şampiyonası'nı yapıyoruz. Kongremizin 100'üncü yılını çocuklarımıza yaşatmış, hissettirmiş olacağız. Sivas'ta bulunmanın farkına varacaklar. Hem de güzel bir şekilde müsabaka yapacaklar."

Konuşmanın ardından müsabakaların başladığı şampiyona, 4 Temmuz'da tamamlanacak.



