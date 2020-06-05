Eskiyen bayrağı polisler değiştirdi

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Düzce’de bir evin balkonunda eskiyen ve solan Türk bayrağını yenisi ile değiştirdi. Ekipler il genelinde eskiyen bayrakları yenileyeceklerini duyurdu.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaya ve motorize devriye sırasında bazı evlerde eskiyen ve rengi solan Türk bayraklarını değiştirmeye başladı. Bir evin balonunda rengi solan bayrağı gören ekipler temin ettikleri yeni bayrak ile Türk Bayrağını değiştirdi. Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri tüm vatandaşlara eskiyen ve rengi solan Türk Bayraklarının değiştirilmesi çağrısında bulundu. Temin edemeyenlere polis ekipleri aracılığı yeni bayrak gönderileceği de belirtildi.