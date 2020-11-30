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Medya Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da (EDHO) şok! Otel odasını zorlayıp...
Medya

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da (EDHO) şok! Otel odasını zorlayıp...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin çekimleri sırasında 3 set çalışanına saldırı girişiminde bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 11:46:00 - 2020-11-30 11:49:07
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da (EDHO) şok! Otel odasını zorlayıp...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde görevli 3 set çalışanı kadına kaldıkları otel odasında saldırı girişiminde bulunuldu.

Atv'de ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde görevli olan 3 kadın çalışan otel odasında dehşeti yaşadı. 

Çekim yapılan mekanın üstündeki otelde, kostüm ve hazırlık için tutulan odada çalışan üç kadın çalışana saldırıldı.

Uyuşturucu madde kullandıklarını itiraf eden saldırganlar küfürler savurarak oda kapısını kırmaya çalışarak fiziki şiddet teşebbüsünde bulundu.

Set çalışanı üç kadın bir yandan odanın kapısını tutmaya çalışırken diğer yandan aşağıda çalışan arkadaşlarından yardım istedi. Yardım yetişmese büyük bir şiddet olayının yaşanacağı olay sonrası üç kadın tanıklar eşliğinde karakolda şikayetçi oldu.

Sabıka dosyaları kabarık

Yapılan incelemede saldırganlardan ikisinin uyuşturucu üretimi, satışı, reşit olmayan kıza tecavüz gibi suçlardan sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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