Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncu kadrosu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni döneme çok etkili bir hazırlık yapıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 7. sezon çekimleri bu hafta başlıyor. Dizinin merakla beklenen 200. bölümünün 26 Ekim'de ekrana gelmesi planlanıyor. Peki Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon oyuncuları kimler?

İlker Aksum başta olmak üzere çok sayıda oyuncunun Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katıldığı ortaya çıktı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosu bir hayli genişledi. Cemal Hünal’in de konuk oyuncular olarak diziye katıldığı bilinmekte.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosu yeni katılanlar

Uğur Yücel, Levent Ülgen, Nurseli İdiz, Ragıp Savaş, Hazım Körmükçü, Osman Soykut, Eren Vurdem, Burcu Binici, Yosi Mizrahi, Servet Pandur ve Tardu Flordun gibi ünlü isimleri buluşturan diziye İlker Aksum da konuk oyuncu olacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ana karakterler

Hızır Çakırbeyli (Oktay Kaynarca): Hızır Reis olarak anılmaktadır.

Alpaslan Çakırbeyli (Yunus Emre Yıldırımer): Hızır'ın yeğenidir.

İlyas Çakırbeyli (Ozan Akbaba): Hızır'ın kardeşidir.

Emir Benderloğlu (Behzat Façalı)

Ceren Benderlioğlu (Ömür Çakırbeyli)

Engin Benli (Yaman Korkmaz)

Yalçın Hafızoğlu (Hızır Ali Çakırbeyli): Hızır ile Ceylan'ın oğlu. Annesi tarafından yıllarca yurt dışında bir sır gibi saklanan, Çakırbeyli ailesinin sürpriz gerçeği. Babasız büyüdüğü için biraz hırçın biraz da asi. Bazen patavatsızlığa varan dürüstlüğü dışında hem huy hem görünüş olarak tam bir Çakırbeyli.. Bir parçası olduğunu bildiği ailesini hep uzaktan izlemiş ama içinde onlara karşı hiç kırgınlık beslememiş sevecen biri.

Pelin Akil (Bahar)