Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz geri dönüyor! Yeni kanalı...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ekranlara geri dönüyor. Dizinin eski bölümleri Salı gününden itibaren A2 ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.
Sezon başında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın final kararı ile milyonları şoke etmişti. 200. Bölüm fragmanını yayınlayan dizi ardından ise Atv yayın akışında yer almamıştı.
Dizinin Hızır’ı Oktay Kaynarca da dizinin bittiği duyurmuştu. Devamındaki süreçte dizinin birçok oyuncusu başka dizilerle anlaştı.
Yine aynı şekilde Oktay Kaynarca da 2022’nin Eylül ayında yeni dizisinin ATV’de ekranlara getireceğini açıkladı.
Efsane dizinin eski bölümleri halen Youtube üzerinden yayınlanmaya devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı.
Televizyon Dünyası isimli hesabın aktardığı habere göre EDHO geri dönüyor. EDHO’nun geçmiş bölümleri 5 Nisan Salı günü A2 ekranlarında yer almaya başlayacak.
Bu gelişme dizi hayranlarını sevindirirken projenin bir anda sona ermesi nedeniyle izleyenlerin sitemi devam ediyor.