Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) ne zaman başlıyor? Flaş açıklama
Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, EDHO'nun ilk bölümünün yetişmesi durumunda yayın tarihi hakkında bilgi verdi. Eyüboğlu, "Dizinin yedinci sezon ilk bölümü yetişirse, ekimin son haftasında ya da kasım ayının başında seyircisiyle buluşacak." dedi.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman sorusu dizinin hayranları tarafından merak ediliyor. Salı akşamları yayınlanan EDHO heyecanlı bir bölümle sezon finali yaparak izleyenlere kısa süreliğine ara vermişti. Sezon finalinde Hızır, ailenin yeni reisinin İlyas olduğunu açıklamıştı.
7. sezonu ile yeniden izleyici karşısına çıkacak olan EDHO'nun 200. bölümü yayınlanacak. Peki, EDHO ne zaman başlıyor?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncuları arasına sürpriz isimlerin katıldığı da gündemde yer alıyor.
Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, EDHO'nun yedinci sezonuna katılacak 12 ismi açıkladı ve çekimleri başlayan ilk bölümün yetişmesi durumunda yayın tarihi hakkında da bilgi verdi.
Eyüboğlu yazısında, ‘Bir aydan fazla süren görüşmeler anlaşmayla sonuçlanınca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a yedinci sezonda katılacak oyuncular da belli oldu. 12 yeni karakterin katıldığı projenin yedinci sezon çekimleri haftaya başlayacak. Dizinin yedinci sezon ilk bölümü yetişirse, ekimin son haftasında ya da kasım ayının başında seyircisiyle buluşacak.’ dedi.
İşte Alice farkıyla ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni oyuncuları ve rolleri:
Uğur Yücel: Şanlıurfalı ağa, ‘Masa’nın yeni üyesi
Ragıp Savaş: Emine ve Tipi’nin yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi
Burcu Binici: Emine’yle Tipi’nin yeğeni
Tardu Flordun: Tufan’ın yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi
Hazım Körmükçü: İdris Reis’in yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi
Nurseli İdiz: ‘Dişi İplikçi’ Madam Anna
Yosi Mizrahi: Madam Anna’nın avukatı, ‘Masa’nın yeni üyesi
Serdar Deniz: Şanlıurfalı ağanın sağ kolu
Levent Ülgen: Hızır’ın kuzeninin eşi ve uzaktan akrabası
Servet Pandur: Hızır’ın kuzeni
Eren Vurdem: Hızır’ın kuzeninin oğlu
Alara Turan: Hızır’ın kuzeninin kızı