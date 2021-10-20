Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) ne zaman başlıyor? Flaş açıklama

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman sorusu dizinin hayranları tarafından merak ediliyor. Salı akşamları yayınlanan EDHO heyecanlı bir bölümle sezon finali yaparak izleyenlere kısa süreliğine ara vermişti. Sezon finalinde Hızır, ailenin yeni reisinin İlyas olduğunu açıklamıştı.

7. sezonu ile yeniden izleyici karşısına çıkacak olan EDHO'nun 200. bölümü yayınlanacak. Peki, EDHO ne zaman başlıyor?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncuları arasına sürpriz isimlerin katıldığı da gündemde yer alıyor.

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, EDHO'nun yedinci sezonuna katılacak 12 ismi açıkladı ve çekimleri başlayan ilk bölümün yetişmesi durumunda yayın tarihi hakkında da bilgi verdi.

Eyüboğlu yazısında, ‘Bir aydan fazla süren görüşmeler anlaşmayla sonuçlanınca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a yedinci sezonda katılacak oyuncular da belli oldu. 12 yeni karakterin katıldığı projenin yedinci sezon çekimleri haftaya başlayacak. Dizinin yedinci sezon ilk bölümü yetişirse, ekimin son haftasında ya da kasım ayının başında seyircisiyle buluşacak.’ dedi.

İşte Alice farkıyla ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni oyuncuları ve rolleri:

Uğur Yücel: Şanlıurfalı ağa, ‘Masa’nın yeni üyesi

Ragıp Savaş: Emine ve Tipi’nin yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi

Burcu Binici: Emine’yle Tipi’nin yeğeni

Tardu Flordun: Tufan’ın yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi

Hazım Körmükçü: İdris Reis’in yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi

Nurseli İdiz: ‘Dişi İplikçi’ Madam Anna

Yosi Mizrahi: Madam Anna’nın avukatı, ‘Masa’nın yeni üyesi

Serdar Deniz: Şanlıurfalı ağanın sağ kolu

Levent Ülgen: Hızır’ın kuzeninin eşi ve uzaktan akrabası

Servet Pandur: Hızır’ın kuzeni

Eren Vurdem: Hızır’ın kuzeninin oğlu

Alara Turan: Hızır’ın kuzeninin kızı