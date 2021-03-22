Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin Ceylan’ı Sanem Çelik kimdir? Ceylan EDHO'dan neden ayrıldı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. Yeni bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. 23 Mart’ta izleyici ile buluşacak olan EDHO dizinin bu haftaki bölümünde de izleyici bir hayli aksiyon sahnelerine şahit olacak. Eşkiye Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi oyuncusu Ceylan karekterini oynayan Sanem Çelik'in yapıma veda edeceği söyleniyor. Ancak dizinin başrol oyuncusu Sanem Çelik'in Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a neden veda edeceği ise açıklanmadı.

Sanem Çelik kimdir?

Sanem Çelik, 18 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1982 yılında başladığı Erenköy İlkokulunu 1987 yılında bitirdi. 1983 yılında aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuarı Yarı Zamanlı Bale Bölümüne başladı.

Sanem Çelik, Ön lisans eğitimini tamamladıktan sonra 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Ana Sanat Dalı Tiyatro bölümüne geçti. 1999'da mezun oldu. Yıldız Kenter ve Haldun Dormen'in öğrencisidir. Sanem Çelik, 1994-1996 yılları arasında birçok reklam filminde oynadı. 1999-2000 yılları arası animasyon filmlerinde seslendirme yaptı. 2003'te Tolga Örnek'in yazıp yönettiği Hititler belgeselinde Haluk Bilginer ile beraber yer aldı.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları kimler?

Hızır Çakırbeyli (Oktay Kaynarca) Mafyayı gençlere enpoze eden Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer altı dünyasının en önemli lideri olarak bilinmekte. Mafya çete liderleri de olan Hızır Çakırbeyli, yeraltı dünyasında Hızır Reis olarak da anılmakta. Hızır, Çakırbeyli ailesine sıkı sıkıya bağlıdır. Yeraltı dünyasınınHızır Reis’i Hızır Çakırbeyli, oturdukları masada kendilerine karşı ihanet eden yeraltı dünyasının diğer isimlerinin ölüm emirleri veren bir karakteri temsil ediyor.

Hayriye Çakırbeyli (Sabina Toziya) yeraltı dünyasının ailelerinden olan Çakırbeyli ailesinin en büyük üyesidir. Hızır ve İlyas Çakırbeyli’nin annesi, Alparslan ve Hızır Ali Çakırbeyli’nin de babannesidir. Sabina Toziya hastalığı nedeniyle diziye veda eden isimler arasında yerini aldı.

Alpaslan Çakırbeyli (Yunus Emre Yıldırımer) Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli’nin yeğeni. Hızır Çakırbeyli ve ailesinin en güvendiği isimlerden biri. Alpaslan Çakırbeyli, istihbarattaki güçlü kollarıyla Hızır Çakırbeyli’nin gözünde ve yeraltı dünyasında sözüne güvenilir kişilerden biri gibi görülmekte.

İlyas Çakırbeyli (Ozan Akbaba), Hızır Çakırbeyli’nin kardeşidir. Hızır Çakırbeyli’den sonra yerine geçecek isimdir. İlyas Çakırbeyli, çok kez öfkesini kontrol edemeyen bunun sonucunda da zaman zaman başını derde sokmaktadır.

Tipi (Savaş Özdemir), yeraltı dünyasının oluşturduğu masanın bir üyesidir. Hızır Çakırbeyli’nin masadaki adamından biridir. Yakınlarına sürekli "Dadaş" diyerek seslenen Tipi, dizide agresiz tavırlarıyla ve ihanet eden kim olursa olsun o kişiyi öldürmekten geri durmamakta.

Hızır Ali Çakırbeyli (Yalçın Hafızoğlu) Hızır Çakırbeyli’nin dizide istihbaratçı olan Ceylan’dan olan gayri meşru oğludur. Hızır Çakırbeyli’nin karanlık işlerini yerine getiren isimlerden biridir.

Fahri (Kenan Çoban) Hızır Çakırbeyli’nin adamlarındandır. İlyas Çakırbeyli ile birlikte, yeraltı dünyasının lideri olarak kabul ettikleri Hızır Reis’in emirleri doğrultusunda adam öldürme, çatışma, bombalama gibi tüm kirli işleri yaparlar. Fahri karekteri de EDHO’a veda eden isimlerden oldu.

Behzat Façalı (Emir Benderlioğlu), İlyas Çakırbeyli’nin eşi Ömür'ün abisi, Haştem’in kardeşidir. Yeraltı dünyasının oluşturduğu masanın bir üyesidir.

Haşmet Façalı (Turgut Tunçalp) yeraltı dünyasında Façalı ailesinin reisidir. Hızır Çakırbeyli’nin dünürüdür. Emine ile evlenerek de Tip’nin eniştesi olmuştur. Haşmet Façalı da aynen Hızır Çakırbeyli ailesinin büyüğüdür.

Ömür Çakırbeyli (Ceren Benderlioğlu) mafya lideri Haşmet Façalı ve Behzat'ın kız kardeşidir. İlyas Çakırbeyli ile evlidir.

Enişte (Hakan Karsak) Çakırbeyli ailesinin eniştesidir.

Emine Façalı (Sevil Akı Saner) Tipi’nin ablasıdır.

Rafet Avcı (Şener Savaş) yeraltı dünyasının isimlerinin oluşturduğu masanın bir üyesi. Fikret'in kardeşidir.

Doğan Baba (Ali Sürmeli) Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbyli’nin abisi Yusuf Çakırbeyli’nin eski arkadaşlarından biri olup, kimsesizlerin babası lakabıyla anılır.