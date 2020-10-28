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Medya Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin "Polat Alemdar'ı" ilk emrini verdi
Medya

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin "Polat Alemdar'ı" ilk emrini verdi

"Türkiye'nin yeni Polat Alemdar'ı" yakıştırması yapılan Yunus Emre Yıldırımer’in oynadığı Alparslan Çakırbeyli dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 13:28:00 - 2020-10-28 13:31:47
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin "Polat Alemdar'ı" ilk emrini verdi

5 sezondur başarılı perfomansını sürdüren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde, Oktay Kaynarca ile birlikte dikkat çeken rollerden birisi de Yunus Emre Yıldırımer'de...

İlk olarak 2006 yılında Hatırla Sevgili dizisinde rol alan Yunus Emre Yıldırımer asıl çıkışını ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yaşadı.

 

Öyle ki; Yıldırımer için dizi hayranları "Yeni Polat Alemdar" yakıştırması yapıyor.

"Alpaslan Baba'nın ilk emri"

Dizide Yunus Emre Yıldırımer’in oynadığı Alparslan Çakırbeyli karakterinin 'ilk emri'nin verdiği sahne dikkat çekti.

Polat Alemdar bilindiği üzere Kurtlar Vadisi dizisinin en önemli karakteridir. Necati Şaşmaz tarafından uzun yıllar oyanan karakter, Türk dizi tarihine damgasını vurmuştur.

EDHO'da 'yeni Polat Alemdar'
EDHO'da 'yeni Polat Alemdar'

Medya

EDHO'da 'yeni Polat Alemdar'

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