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Eskişehirspor’un kutlamaları festivali aratmadı

Spor Toto 1.

19 Haziran 2019 Çarşamba 21:40
Eskişehirspor’un kutlamaları festivali aratmadı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 54. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladı. Kutlamalar festival havasını aratmadı.


Eskişehirspor’un 54. yıl dönümü adeta festival havasında gerçekleşti. Eskişehirsporlu taraftarlar, Porsuk Çayı üzerinde düzenlenen kutlamalarda, onlarca meşale yakarken, şehir adeta kırmızıya boyandı. Coşku içinde geçen kutlamalar renkli görüntülere sahne olurken, Bando Es-Es eşliğinde marşlar söyleyen taraftarlar, gönüllerince eğlendi. Teknik kadro ve Eskişehirsporlu oyuncular, Porsuk çayı üzerinde kurulan platforma gelerek taraftarları selamladı.



"Ne mutlu bize ki tekrar birlikteyiz"


Kutlamalarda konuşan Teknik Direktör Fuat Çapa, bütün taraftarlara teşekkür ederek, “Geçtiğimiz sezon buraya ilk defa çıkmıştım. Buraya hayallerimi gerçekleştirmek için geldiğimi söylemiştim. Evim burada gelirken söylemiştim. Sadece evim değil, burada olmak değil, fiziken ve kalben de burada olduğumu ve olacağımı beyan etmiştim. Ne mutlu bize bu sezon tekrar birlikteyiz. Kupayı getiremedik. Geçen sene söylemiştik. Nedenlerini tekrar söylememe gerek yok çünkü sizde bizler ile birlikte yaşadınız. Ama size 13-14 tane pırıl pırıl gencimizi getirdik bu sezon. Kupalar belki gelip geçici ama bu gençler hep kalıcı olacak. Eskişehirspor’un kurtarıcıları olacak. Yaşadığımız süreci hepimiz biliyoruz. Bu süreci ancak gençlerimiz ile gerçekleştireceğiz. Burada ben sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Çünkü ilk günden itibaren yaşamış olduğumuz sıkıntılarla birlikte bizi ayakta tuttunuz, bize güç verdiniz, bize cesaret verdiniz. Bundan dolayı da ben sizlere teşekkür etmek istiyorum. Önümüzdeki sezon beklentilerinizin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Şunun sözünü veriyorum. Geçen sezon kupa sözü verdik, bu sezon da umutla başlayalım, güzel bir şekilde ligi bitirelim. Birlikte tekrar bu mutluluğu yaşayalım” ifadelerini kullandı.



"Bu sene iyi yerlere geleceğiz"


Kulüp başkanı Osman Taş ise konuşmasında kutlamalar sırasında bile avukatlarla ve dosyalarla görüşüldüğünü ifade ederek, “Bugün elimde mikrofon var ama hala telefonlarım susmuyor. Avukatlarla uğraşıyoruz. Dosyalarla uğraşıyoruz. Bunu seve seve yapıyoruz. Buradan öncelikle bütün Eskişehir halkına ve taraftarına çok teşekkür ediyorum. Bana bu kutsal görevi layık gördüğünüz için. Biliyorsunuz fazla konuşmayı sevmiyorum. İcraatı seviyorum. Sözü burada bırakıp taraftara veriyorum. İnşallah bu sene iyi yerlere geleceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 21:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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