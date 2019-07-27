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Eskişehirspor’dan büyük ‘forma’ kampanyası

Eskişehirspor Kulübü, maddi gelir elde etmek için ‘26 saatte 26 bin forma’ adlı yardım kampanyasını başlattı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 22:38
Eskişehirspor’dan büyük ‘forma’ kampanyası

Eskişehirspor Kulübü, maddi gelir elde etmek için ‘26 saatte 26 bin forma’ adlı yardım kampanyasını başlattı.


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, zor günleri geride bırakmak adına dev bir kampanyaya imza attı. Yönetim tarafından kulübün borçlarının azaltılması maksadıyla 100 lira yardımla forma kampanyası başlatıldı. Toplamda 26 saat sürecek ve 20.26 itibariyle başlayan kampanyaya ünlü isimler, eski yönetici ve futbolcular, yöneticiler, şehrin ileri gelenleri, Eskişehirspor taraftarlarının yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından arayan taraflı tarafsız tüm herkes, kırmızı-siyahlı ekibin kampanyasına aldıkları formalarla destek oldu. Porsuk Çayı üzerine kurulan platformda Eskişehirspor Kulüp Başkanı Osman Taş, futbolcular Sezgin Coşgun ve Emre Güral ile oyuncu Engin Öztürk, gelen telefonları yanıtlayarak kulübe gelen yardımları taraftarlara açıkladı.



"Bir kereye mahsus yardım istiyoruz"


Burada açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Taş, kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti. Kampanyaya açıklık getirmek istediğini belirten Taş, “Bizden önce oluşan borçlar bizi o kadar zorluyor ki. Biz bu borçların olduğunu biliyorduk. Böyle olacağını tahmin etmiyorduk. O yüzden yönetim kurulu ile böyle bir kampanya yapalım dedik. Biz bu Eskişehirspor’u borçtan dertten kurtaralım istedik. Bir kereye mahsus 26 saat boyunca Eskişehir’de yaşayan her insandan 100 lira yardım istiyoruz. Kimse yanlış anlamasın. Bu kampanya gerçekten Eskişehirspor’un borcunu bitirmek için. Bizim şu anki yaşadığımız zorlukları geçirmek için değil” dedi.


Ayrıca özel olarak hazırlanan kumbaralar ile de kulübe para toplanıyor.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 22:38
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