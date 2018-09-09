Eskişehirspor'dan 135 bin Euro alacağı vardı! 100 Euro'ya imza attı

Fransız temsilcisi Monaco'nun altyapısında yetişen ve bir dönem Eskişehirspor'da forma giyen Kongolu defans oyuncusu Cedric Mongongu'nun maaşı şaşırttı.

Rumen ekibi Politehnica Iasi ile anlaşmaya varan 29 yaşındaki tecrübeli ismin, kulüpten aylık 100 euro maaş alacağı ve 5. resmi maçından sonra bu rakamın 4 bin euroya yükseltileceği öğrenildi.