Eskişehirspor'da olağanüstü kongre ertelendi





ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un geçen hafta yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle bugün yapılan olağanüstü kongresi, başkan adayı çıkmadığı için yeniden ertelendi.

Kulüp yönetimi, delegelerin oy çokluğuyla icra kuruluna kaldı.

Anemon Otel'de düzenlenen kongreye CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, kulübün eski başkanlarından Mesut Hoşcan ve delegeler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından genel kurul divan başkanlığına Murat Diri seçildi.

Divanın oluşturulmasının ardından Halil Ünal başkanlığındaki Eskişehirspor Yönetim Kurulu'nun faaliyet ve denetim raporları oy çokluğuyla ibra edildi.

Genel kurulda başkan adayı çıkmazken, yönetim oluşturulamaması nedeniyle kongre 18 Ocak Cuma gününe ertelendi. Kulübün yönetimi de Mehmet Şimşek, Murat Diri, Erkan Koca, Kaan Ay, Mete Yılmaz, Mehmet Kahya, Fuat Çapa, Mustafa Polat ve Harun Adıgüzel'dan oluşan icra kuruluna kaldı.







- Ünal: "Eskişehirspor'un çok acil kaynağa ihtiyacı var"





Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, genel kurulda yaptığı konuşmada, acil kaynak ihtiyacına dikkati çekti.

Başkanlık görevine geldiğinde kulübün borcunun 184 milyon 516 bin lira olduğunu aktaran Ünal, 13 aylık yönetim sürecinde borcun 153 milyon 742 bin liraya gerilediğini aktardı.

Geliri olmayan kulübün borcunu azalttıklarını ifade eden Ünal, şöyle konuştu:

"Kulüp lisansını alarak 3 puan silinmesinin önüne geçtik. Bu zorlu yolda şampiyonluğa oynayacak kadro kurduk. Transfer yasağı kalktığında bu takım sahaya çıkacak ve play-off oynayacak. Eskişehirspor'un layık olduğu yer Süper Lig. Genç futbolculardan kurulu bir takım oluşturduk. Bizim çocuklar asgari ücretle oynuyor. Eskişehirspor'un çok acil kaynağa ihtiyacı var. Kulüp başkanlığım bugün sona eriyor ancak birlik ve beraberlik içinde Eskişehirspor'u Süper Lig'e çıkartıp, borçlarını ödeyebileceği bir hala getirmeliyiz. Bu kulübü yaşatırsak, herkes alacağını alır. Eskişehirspor'da kimsenin bir lirası kalmaz. Bu transfer tahtasını açmalıyız. Çözülemeyen sadece yüzde 15'lik dosya kaldı."



