Eskişehirspor'da lisansı çıkmayan 9 futbolcu tesislerden ayrıldı



ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'da sezon başında anlaşma sağlanan 9 futbolcu, lisanslarının çıkmaması nedeniyle tesislerden ayrıldı. Siyah-kırmızılı kulübün sezon başında anlaşma sağladığı isimlerden Sezgin Coşkun, Kıvanç Karakaş, Ferhat Kiraz, Hakan Aslantaş, Melih Ağa, Erdal Aktari, Jesse, Sissoko ve Kamal Issah, transfer tahtasının açılmasını bekledi ancak bu konudaki girişimler olumsuz sonuçlandı. Bunun üzerine oyuncular, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Vedalaşma töreninde duygusal bir konuşma yapan teknik direktör Fuat Çapa, futbolculara yaşanan olumsuzluklara rağmen son ana kadar bekledikleri için teşekkür etti.

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