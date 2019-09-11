Eskişehirspor’da Fuat Çapa şoku Eskişehirspor Teknik Direktör Fuat Çapa akşam yapılacak çalışmaya katılmadı.

Eskişehirspor Teknik Direktör Fuat Çapa akşam yapılacak çalışmaya katılmadı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da Fuat Çapa şoku yaşandı. Futbolcular ile kısa bir görüşme yapan Çapa’nın Eskişehirspor’dan ayrıldığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın çalışma şartlarının imkansız hale geldiği için bıraktığı öğrenildi. Kulüpten resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.