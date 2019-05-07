Eskişehirspor’da Adana mesaisi Eskişehirspor, Spor Toto 1.

Eskişehirspor, Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında sahasında karşılaşacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, rejenerasyon çalışması ile sona erdi.

Sakatlıkları bulunan Cemali Sertel, Mevlüt Çelik, Ibrahim Sissoko’nun tedavileri devam ederken, Kıvanç Karakaş ise fizyoterapist eşliğinde koşu yaparak idmanı tamamladı.

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