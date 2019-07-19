Eskişehirspor sezon hazırlıklarına devam etti Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampı ile sürdürüyor.

Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. 5’e 2 top kapma ile devam eden çalışmalar, soğuma koşularıyla son buldu.

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