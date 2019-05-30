Eskişehirspor Kulübü Olağan Mali Genel Kurulu





ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un olağan kongresinde Kaan Ay başkanlığındaki yönetim kurulu mali olarak oy çokluğuyla ibra edildi.

Hasan Polatkan Kültür Merkezi'ndeki genel kurul toplantısında divan başkanlığına Bilge Kosbatur seçildi.

Divan üyelerinin belirlenmesinin ardından 2018-2019 dönemi mali ve idari raporları okunarak, gelir gider bilançosu ile 2019-2020 sezonu tahmini bütçesi açıklandı. Eskişehirspor'un 20 Mayıs itibarıyla borcunun 173 milyon 668 bin lira olduğu bildirildi.

Kulüp başkanı Kaan Ay, kongrede yaptığı konuşmada, görev sürecince yönetimine destek olanlara teşekkür etti.

Ay, 2,5 yıl kapalı olan transfer tahtasını açıp 14 oyuncuya imza attırarak alternatifli bir kadro kurduklarını dile getirdi.

Kadronun korunması durumunda gelecek sezon ilk 6 sırayı zorlayacaklarını belirten Ay, şöyle konuştu:

"Puan silme cezalarının önüne geçtik. Öz kaynaklarımız ve çeşitli desteklerle kulübün ihtiyaçlarını karşıladık. Kulübe bir zarar gelmesini engelledik. Yönetim olarak 10 milyon 531 bin lira kaynak yarattık. Kulübü hiç borca sokmadan yönettik. Eskişehirspor'u kavgalardan uzak tuttuk. Altyapımıza ciddi yatırımlar yaptık. Başarının sahipleneni çok olur ancak başarısızlığı kimse sahiplenmez. Çok şükür birçok konuda başarılı olduk. Bütün kariyerimizi bitirmek üzere yola çıktık. 36 yaşında başkan oldum. Bu şehre bir vefa borcum vardı. Bu hizmetleri yaparak borcumu ödediğimi düşünüyorum. 3,5 aylık görev süremde beni yalnız bırakmayanlara teşekkür ediyorum."

Daha sonra yapılan oylama, Kaan Ay başkanlığındaki yönetim kurulunun mali bakımdan oy çokluğuyla ibrası edilmesiyle sonuçlandı.