0553 313 94 23

Eskişehirspor Fenerbahçe maçına hazır

Spor Toto 1.

27 Mart 2019 Çarşamba 17:38
Eskişehirspor Fenerbahçe maçına hazır

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, milli maçlar sebebiyle lige verilen arada Fenerbahçe ile yarın hazırlık maçına çıkacak.


Eskişehirspor, milli maçlar nedeniyle verilen arada çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Arayı boş geçirmek istemeyen siyah kırmızılı ekip, hazırlık maçında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde oynanacak olan hazırlık maçı saat 18.00’da başlayacak. Bu kapsamda Eskişehirspor, maç hazırlıklarını Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 70 dakika sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, koordinasyon, dar alan, 4’e 4 oyunun ardından yarım sahada oynanan maç ile sona erdi. Diğer yandan sakatlıkları bulunan Sezgin Coşkun, Sekidika Jesse, Ferhat Kiraz fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Kıvanç Karakaş’ın tedavisine sağlık ekibi tarafından devam edildi.


Öte yandan tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, 31 puanla Süper Lig’de 13. sırada bulunuyor. Spor Toto 1. Lig’de ateş hattında bulunan ve mali açıdan sıkıntılı bir dönem geçiren Eskişehirspor’un ise 25 puanı bulunuyor. Benzer bir sezon geçiren iki takım da milli aranın ardından toparlanıp çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 17:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "ABD'nin kararı Müslümanlar tarafından kabul edilemez"
    1. "ABD'nin kararı Müslümanlar tarafından..
    2. Sivassporlu futbolcular Ulu Cami’yi..
    3. Ağrı'da kimsesiz düzensiz göçmen..
    4. Yalçın: “Tuzaklara karşı dalgakıran..
    5. Üniversite öğrencileri fidan dikti
    6. Serbest piyasada altın fiyatları
    7. Üzerinde uyuşturucu çıkan 5 kişi..
    8. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza..
    9. Hırsızlık şüphelisi kadının doğum..
    10. "Türkiye'de en az 100 bin Rus var"
    11. Karabük'te orman yangını
    12. Başkan Sakallıoğlu öğrencilerle bir..
    13. Otomobilin motoruna giren kedi,..
    14. Bursa'daki darbe girişimi davasında..
    15. Rusya o ülkeye askeri üs açıyor!
    16. Venezuela Meclisi: “Rus askeri varlığı..
    17. ‘Doğada hepimize yer var’ sergisi..
    18. Bakan Çavuşoğlu Çerkezköy’den..
    19. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    20. AK Parti’li Dinç: “Tarım Bakanımız..
    21. Beytekin: "Samsun’a yurt içinden ve..
    22. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    23. Bakan Pekcan: "Türkiye’de biz kağıtsız..
    24. Büyükelçi Berger’den Büyükşehir..
    25. Alman basını yazdı! O ülkeye ambargo..
    26. Alan, Fevkani köprüaltı esnafını..
    27. "Doğal gaz ve elektrikte önümüzdeki..
    28. Dabakhane Mescidi, 119 yıl sonra..
    29. Antalya’da trafik kazası: 1 ölü,3..
    30. İstanbul Arel Üniversitesi, Gökhan..
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek