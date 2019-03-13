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Eskişehirspor çıkış arıyor

- Kulüp basın sözcüsü Hüseyin Köksal:"Altınordu maçında alacağımız iyi bir sonuçla tekrar çıkışa geçip, taraftarımızın arzuladığı noktaya gelmek istiyoruz"- "Bir pilot takımla anlaşma sağlandı. Pilot takımda şirketleşerek yolumuza devam edeceğiz"

13 Mart 2019 Çarşamba 16:22
Eskişehirspor çıkış arıyor


ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un basın sözcüsü Hüseyin Köksal, 15 Mart Cuma günü Altınordu'yu konuk edecekleri 26. hafta maçında iyi bir sonuç almak istediklerini söyledi.

Hüseyin Köksal, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, fikstürdeki zorlu maçları geride bıraktıklarını anımsatarak, Altınordu maçıyla tekrar çıkışa geçmek istediklerini vurguladı.

Yönetim kurulunun, teknik heyet ve takıma gereken desteği verdiğini dile getiren Köksal, "Zor bir fikstürü geride bıraktık. Zorlu maçlar sonunda teknik direktörümüz Fuat Çapa'nın olumsuz yönde eleştirilmesi büyük haksızlık. Altınordu maçında alacağımız iyi bir sonuçla tekrar çıkışa geçip, taraftarımızın arzuladığı noktaya gelmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Altyapıya verdikleri öneme dikkati çekip, üç yıl sonra A takım kadrosunun büyük bölümünün kendi yetiştirdikleri oyunculardan oluşmasını planladıklarını aktaran Köksal, gelecek sezon transfer sorunu yaşamamak için sözleşmesi birkaç ay sonra bitecek futbolcularla görüşmelere şimdiden başladıklarını duyurdu.

Yeni yönetim kurulunun göreve geldiğinden bu yana 9 milyon lira borç ödemesi yaptığını anlatan Köksal, sözlerini şöyle tamamladı:

"İki banka ile görüşmeler yapılıyor. Borcumuzun olduğu bankalardan kısa sürede kurtulacağız. Kendi yaptığımız projeler ile geleceğe yatırım yapacağız. Bankalardan borç almayacağız. 1965 ruhunu altyapıda yakalayıp, geleceğe daha iyi bakacağız. Bir pilot takımla anlaşma sağlandı. Pilot takımda şirketleşerek yolumuza devam edeceğiz. A takımın bu borç ile şirketleşmesi mümkün değil."


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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 16:22
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