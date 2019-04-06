Eskişehirspor 6 maç sonra güldü
- Siyah-kırmızılı takım, deplasmanda Osmanlıspor'u 4-2 mağlup ederek Spor Toto 1. Lig'de 6 maç aranın ardından galip geldi06 Nisan 2019 Cumartesi 22:17
ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Osmanlıspor'u 4-2 mağlup eden Eskişehirspor, ligde 6 maç sonra galibiyet aldı.
Siyah-kırmızılı takım, 21. haftada 4-0 kazandığı Kardemir Karabükspor maçının ardından Denizlispor ve Gazişehir Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı. Eskişehirspor, daha sonra sırasıyla Adana Demirspor'a 2-1, Hatayspor'a 4-0, Altınordu'ya 4-2 ve İstanbulspor'a da 2-1 mağlup oldu.
Eskişehir temsilcisi, Osmanlıspor ile deplasmanda yaptığı maçı 4-2 kazanarak 6 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.
Eskişehirspor, 29. haftada Birevim Elazığspor'u konuk edecek.
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