Eskişehirli genç girişimciler yeni başkanını seçti

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) koordinasyonunda bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu (GGK) İcra Komitesinde yapılan seçimle Bora M. Osmalı başkan oldu.

TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulunda başkanlığa Bora M. Osmalı, başkan yardımcılığı görevine ise seçime katılan kurul üyelerinin tamamının oyunu alan İhsan Köksal seçildi. Yapılan seçim sonrası yeni yönetime başarı dileklerini ileten ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Seçilmiş insanlar olarak şehrimizi şuan bulunduğu durumdan daha yukarı taşımak gibi bir görev omuzlarımızın üzerinde duruyor. Üretimin, ihracatın ve olmazsa olmaz mesleki eğitimin en çok zorunlu olduğu bugünlerde gençlerimizle ve özellikle de genç girişimcilerimizle bunu başarmak zorundayız. Eskişehir göz bebeğimiz ve vakit kaybedecek zamanları geçtik. Eskişehir’i girişimciliğin marka şehri haline birlikte getireceğiz” dedi.

“Gelecek gençlerin”

GGK Başkanı Bora M. Osmalı ise, “Yeni dönem icra kurulu olarak görev dağılımımızı yaptık. Bizlerden desteklerini esirgemeyen ESO, Eskişehir Ticaret Odası ve Eskişehir Ticaret Borsası Genç Girişimciler Kurulu üyelerimize teşekkür ediyoruz. Yeni hedefler ve yeni bir vizyon doğrultusunda ve daha önemlisi birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalar gerçekleştireceğiz. Özellikle koordinatör odamız ESO’nun yanı sıra diğer kurumlarımızla da ortak projelerde buluşmak en büyük isteğimiz. Diğer yandan bize en büyük motivasyon olacak unsur ise Ulu Önderimiz Atatürk’ün ‘Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz’ bakış açısı olacaktır. Yeni görev dağılımımızın şehrimize hayırlı olmasını temenni ederiz” diye konuştu.

“Destek olacağız”

Genç Girişimciler Kurulunun ve TOBB Yönetim Kurulunun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan bir kurul olduğuna değinen GGK Başkan Yardımcısı İhsan Köksal da, “Hedefimiz genç girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ile girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde destek sağlamak olacak. Tüm bunları birlik ve beraberlik içerisinde günün güncel şartlarına uygun yapacağız” şeklinde konuştu.

Gerçekleşen seçimin ardından Eskişehir Genç Girişimciler İcra Komitesi şu isimlerden oluştu:

"Başkan Bora Mehmet Osmalı, Başkan Yardımcısı İlhan Köksal, İcra Komitesi üyeleri Atakan Bakılan, Barışcan Öztürk, Çiğdem Dedeoğlu, Elif Yesiltepe, Eray Gönenli, Fatih Uğural, Fikret Aşcıoğlu, Gürhan Albayrak, M. Egemen Yatır, Pınar Cengiz, Polat Sönmez, Süleyman Doruk Bayar, Umut Rallas, Yasin Kumaş ve Yusuf Melih Turan"