Eskişehir’in ihracatında büyük artış

Açıklanan ihracat rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Ülkemizin yılsonunda hedeflediği 250 milyar dolar rakamına yaklaşılmasında sanayimizin çok önemli bir payı bulunmakta. Eskişehir’in ihracat rakamlarında da geçmiş yıllara göre oransal bir artış görüyoruz. Resmi rakamlara göre yıl sonunda Eskişehir’in 2022 ihracatının yaklaşık 1,3 milyar dolar olacağını tahmin ediyoruz. Ancak bu rakama vergi kaydı Eskişehir dışında olan firmalarımızın ihracatını da ekleyince 4 milyar doların üzerinde bir performans beklemekteyiz. Bu başarıda sanayicilerimizin ve çalışanlarımızın ciddi katkısı vardır. Tüm üyelerimizi ve çalışanlarını canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

İhracatın finansmanında destek beklediklerini belirten Kesikbaş, “Yakalanan başarının devamı için özellikle ihracatçı firmaların daha çok desteklenmesi gerekmekte. Exim ve reeskont kredilerinde genişleme sağlanmasını, bankaların ellerini taşın altına sokarak sorumluluk almalarını bekliyoruz. Diğer taraftan açıklanan resmi verilere göre imalat sanayisinde kapasite kullanım oranının yüzde 78,2 olduğunu görüyoruz. Bu da demek oluyor ki bizim 250 milyar dolar ihracat hedefini mevcut üretim kapasitemizle yakalamamız çok zor. Bunun için sanayinin yatırım yapması ve verimliliğini artırması gerekiyor. Özellikle yeni yatırımlarda ve verimlilik sağlayıcı projelerde finansmana erişimin kolaylaştırılması gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.