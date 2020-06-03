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Ekonomi

Eskişehir’deki TÜFE oranı daha yüksek çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi, Mayıs 2020 verilere göre, Eskişehir’in de arasında bulunduğu bölgedeki artış, ülke ortalamasının üzerinde çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 12:35:04 -
Eskişehir’deki TÜFE oranı daha yüksek çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi, Mayıs 2020 verilere göre, Eskişehir’in de arasında bulunduğu bölgedeki artış, ülke ortalamasının üzerinde çıktı. TÜİK verilere göre; ülke genelinde Tüketici Fiyat (TÜFE) yıllık yüzde 11,39 ve aylık yüzde 1,36 olarak arttı. Eskişehir, Bursa, Bilecik’in içinde bulunduğu bölgedeki artış ise, yıllık yüzde 12,06, aylık yüzde 1,56 arttı.

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