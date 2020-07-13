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Aktüel

Eskişehir'deki trafik kazasında yaralanan iki polisten biri şehit oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-13 14:53:39 -
Eskişehir'deki trafik kazasında yaralanan iki polisten biri şehit oldu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de görev dönüşü geçirdikleri trafik kazasında yaralanan iki polisten biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 28 yıllık polis memuru olduğu öğrenilen Cengiz Kuloğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Hafif yaralanan Mustafa Aşan ise Eskişehir Şehir Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kablo hırsızlığı ihbarı üzerine Fevzi Çakmak Mahallesi'ne giden polis memuru Mustafa Aşan idaresindeki ekip aracı, dönüşte Gazi Paşa Mahallesi Sarıcakaya Caddesi'nde yol kenarındaki bankete çarpıp devrilmişti. Kazada yaralanan sürücü Aşan ile aynı araçta bulunan meslektaşı Cengiz Kuloğlu çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

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