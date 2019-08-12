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Eskişehir’deki silahlı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı

Eskişehir’de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın şüphelisi tutuklanırken diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 18:16
Eskişehir’deki silahlı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı

Eskişehir’de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın şüphelisi tutuklanırken diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, İstiklal Mahallesi’nde bulunan Porsuk Çayı kenarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple Porsuk Çayı kenarında yürüyen İlhan Gök (18) ve üvey kardeşi Ümit Erdoğan ile B.A. (17) ve Erdem A. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada, B.A. üzerinde taşıdığı bıçakla İlhan Gök’ü göğsünden, Ümit Erdoğan’ı ise kolundan yaraladı. İlhan Gök Yunus Emre Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken yaralı Ümit Erdoğan’ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


Olay ile alakalı çalışma başlatan ekipler firari cinayet zanlısı B.A. ile Erdem A.’yı saklandıkları evde yakaladı. Adliyeye sevk edilen Erdem A. sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.A. ise tutuklandı.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 18:16
  1. doğa

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