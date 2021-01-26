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Gündem Eskişehir'deki patlama sesinin nedeni belli oldu
Gündem

Eskişehir'deki patlama sesinin nedeni belli oldu

Eskişehir'de duyulan patlama sesine test uçuşu sırasında ses hızını geçen bir askeri uçağın neden olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 20:05:00 -
Eskişehir'deki patlama sesinin nedeni belli oldu

Eskişehir'de bir patlama sesi duyulduğuna yönelik sosyal medya hesaplarında bazı paylaşımlar yer aldı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Eskişehir civarında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir uçağın test uçuşu esnasında ses hızını geçmesi sonucu "sonik patlama" olarak adlandırılan durum ortaya çıktı.

Ses, yerleşim yerlerinden de duyulurken uçak ve pilot da herhangi olumsuz durumun bulunmadığı öğrenildi.​​​​​​​

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