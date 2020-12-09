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Aktüel Eskişehir'deki ölümlü kazanın faili jandarmanın çalışmasıyla Bursa'da yakalandı
Aktüel

Eskişehir'deki ölümlü kazanın faili jandarmanın çalışmasıyla Bursa'da yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 09:52:42 -
Eskişehir'deki ölümlü kazanın faili jandarmanın çalışmasıyla Bursa'da yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen ölümlü trafik kazasının ardından olay yerinden kaçan sürücü, Bursa'da yakalandı

Alınan bilgiye göre, 7 Aralık'ta Sivrihisar-Eskişehir kara yolu Kaymaz Mahallesi mevkisinde, plakası, marka ve modeli tespit edilemeyen bir araç, yol kenarında yürüyen Özay Yılmaz'a (46) çarparak olay yerinden kaçtı.

Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, herhangi bir görgü tanığının olmadığı kazaya ilişkin incelemesinde hayatını kaybeden Özay Yılmaz'a çarpan araca ait olduğu değerlendirilen tampon parçalarının bulunduğunu tespit etti.

Jandarma Suç Araştırma Timi, Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve olay yeri inceleme ekipleri, olay saatinde D-200 kara yolunu kullanan yaklaşık 3 bin araç tek tek incelemeye alarak olaya karışan aracın kiralık bir otomobil ve araç sürücüsünün ise E.K. olduğunu belirledi.

Bursa'da bulunduğu tespit edilen şüpheli E.K, yakalanarak Eskişehir'e getirildi.

Gözaltına alınan zanlı, savcılıktaki sorgusunun ardından sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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