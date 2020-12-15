Eskişehir'de yaşlı ve engelli kişileri hedef seçtiği öne sürülen gasp şüphelisi tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yaşlı ve engelli kişileri hedef seçtiği öne sürülen ve polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan gasp şüphelisi tutuklandı.

Zafer Mahallesi Gündüzler Sokağı'nda yaşayan Mehmet B'nin ihbarının ardından yakalanan Seymen K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"Gasp, otodan ve evden hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme" olmak üzere 8 suçtan arandığı belirlenen zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mehmet B. polise başvurarak, kendisini polis olarak tanıtan kişinin, evine gelip zorla içeri girdiğini ve cüzdanındaki 205 lirasını aldığını bildirmişti.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan, yaşlı ve engelli kişileri hedef seçtiği öne sürülen Seymen K'nin ağabeyi Devran K'nin de benzer gasp olaylarına karıştığı iddiasıyla bir süre önce tutuklandığı ortaya çıkmıştı.