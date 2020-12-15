  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Eskişehir'de yaşlı ve engelli kişileri hedef seçtiği öne sürülen gasp şüphelisi tutuklandı
Aktüel

Eskişehir'de yaşlı ve engelli kişileri hedef seçtiği öne sürülen gasp şüphelisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 11:21:30 -
Eskişehir'de yaşlı ve engelli kişileri hedef seçtiği öne sürülen gasp şüphelisi tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yaşlı ve engelli kişileri hedef seçtiği öne sürülen ve polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan gasp şüphelisi tutuklandı.

Zafer Mahallesi Gündüzler Sokağı'nda yaşayan Mehmet B'nin ihbarının ardından yakalanan Seymen K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"Gasp, otodan ve evden hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme" olmak üzere 8 suçtan arandığı belirlenen zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mehmet B. polise başvurarak, kendisini polis olarak tanıtan kişinin, evine gelip zorla içeri girdiğini ve cüzdanındaki 205 lirasını aldığını bildirmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan, yaşlı ve engelli kişileri hedef seçtiği öne sürülen Seymen K'nin ağabeyi Devran K'nin de benzer gasp olaylarına karıştığı iddiasıyla bir süre önce tutuklandığı ortaya çıkmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Herbokolog' gibi... Öve öve bitiremedi! 'Ordinaryus' Fatih Altaylı: O aşıyı olacağım
Gündem

'Herbokolog' gibi... Öve öve bitiremedi! 'Ordinaryus' Fatih Altaylı: O aşıyı olacağım

Karşısındaki kadın muhabire aldırmadan koronavirüs gibi bir konuyu bile cinselliğe bağlayarak insanlara korku vermeye çalışan "Ordinaryus Pr..
Aliyev'den ABD'nin skandal kararına sert tepki
Dünya

Aliyev'den ABD'nin skandal kararına sert tepki

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararını, hukuka aykırı bu..
Yunanistan'dan küstah S-400 açıklaması
Dünya

Yunanistan'dan küstah S-400 açıklaması

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, ABD Hazine Bakanlığı'nın Türkiye'ye Rusya'da S-400 alımını nedeniyle uyguladığı yaptırımlara ilişkin yaptığı..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay