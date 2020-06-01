  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Eskişehir’de yağmur hayatı felç etti

Eskişehir’de aniden başlayan yağmur sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 20:04:00 -
Eskişehir’de yağmur hayatı felç etti

Eskişehir’de aniden başlayan yağmur sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı.


Akşam saatlerinde aniden başlayan yağmur, Eskişehir’de hayatın durmasına neden oldu. Yayalar yağmurdan korunabilmek için kapalı alanlara sığınırken, şemsiyesi olanlar ise yollarına devam etti. Sürücüler göle dönen caddelerde hareket etmekte zorluk çekerken, tramvaylar ise beklemek zorunda kaldı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Eskişehir’de yağışlar Çarşamba gününe kadar devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı