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Yerel Eskişehir’de yağışlı hava etkili olmaya başladı
Yerel

Eskişehir’de yağışlı hava etkili olmaya başladı

Yeniakit Publisher
2023-12-21 14:46:00 -
Eskişehir’de yağışlı hava etkili olmaya başladı

Eskişehir’de meteorolojinin tahminlerine göre hafta sonuna kadar sürmesi beklenen yağışlı hava etkili olmaya başladı. Vatandaşlar, soğuk havayla birlikte etkili olan yağıştan korunmak için çeşitli yollara başvurdu.

Kentte bulunan Hamamyolu, 2 Eylül ve Asarcıklı Caddelerinde vatandaşların yağmurdan korunmak için şemsiye açtığı görüldü. Bazı bölgelerde soğuk hava nedeniyle vatandaş yoğunluğunun azlığı göze çarptı. Bazı vatandaşlar da ıslanmamak için çevredeki büyük binaların saçaklarının altına sığındı. Asarcıklı Caddesi’nde bir motosikletli vatandaşın hem aracını sürüp hem diğer eliyle şemsiye tutması ise dikkat çekti.

 Hafta sonuna kadar yağışlı hava etkili olacak

Bu arada meteorolojinin 5 günlük tahminlerine göre Eskişehir'de hafta sonuna kadar yağışlı hava etkili olacak. Cumartesi günü 1 dereceye kadar düşmesi beklenen hava sıcaklığı, en fazla 10 derece ölçülecek. Gelecek hafta başında yeniden güneşin açması ve hava sıcaklıklarının 3-4 derece kadar artması bekleniyor.

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