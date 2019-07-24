Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı yakalandı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ileri sürülen 4 şüpheli ile kullanmak amacıyla uyuşturucu madde temin eden 9 kişi yakalandı. Zanlıların evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 17,74 gram metamfetamin, 5,37 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 2,51 gram esrar, 3 sentetik hap, 1 tabanca, 1 hassas terazi ile 2 uyuşturucu kıyma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi,4 zanlı adliyeye sevk edildi.

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