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Eskişehir’de uyuşturucu satıcılarına büyük darbe

Eskişehir polisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 4 şüpheli yakalanırken yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 13:10:46 -
Eskişehir’de uyuşturucu satıcılarına büyük darbe

Eskişehir polisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 4 şüpheli yakalanırken yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.


Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Ramazan Bayramı öncesinde insanları zehirlemeye çalışan sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 4 şüpheli şahıs yakalandı. Narkotik madde arama köpeği Lady ile icra edilen aramalarda; bin 144 adet ecstacy hap, 1,17 gram esrar, 0,52 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


1 Şüpheli şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan, 3 şüpheli şahıs hakkında ise Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan yasal işlem yapıldı. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılan şahıs mevcutlu olarak C.Başsavcılığı’na sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

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